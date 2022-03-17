Белый дом назвал время начала переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирован на 16:00 по московскому времени 18 марта. Это следует из расписания, распространённого пресс-службой Белого дома, передаёт РИА Новости.

В расписании говорится , что в 11:00 по местному времени (18:00 мск) президент Байден проведёт регулярный брифинг с командой национальной безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Байден в ходе беседы с китайским руководителем намерен заявить, что Вашингтон предпримет необходимые меры в случае, если выяснится что КНР поддерживает действия России на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР и отказалась говорить о том, какие именно последствия может носить решение Китая о помощи России в условиях экономических санкций.

Также Псаки сообщила, что президент США Джо Байден намерен говорить об этом напрямую в председателем КНР Си Цзиньпином, встреча с которым запланирована на пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.