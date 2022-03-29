Белый дом назвал условия новой встречи Байдена и Путина

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина возможна только после деэскалации на Украине. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Президент Байден заявлял, что должна быть деэскалация со стороны России и приверженность дипломатии, прежде чем разговор может состояться, — сказала она.

Бедингфилд добавила, что президент США дал понять, что переговоры с Путиным будут зависеть от того, что он захочет обсудить.

Ранее сам Байден также заявил, что не исключает новой встречи с российским коллегой и всё зависит лишь от возможного содержания беседы. Президент США подчеркнул, что его интересует, приведёт ли эта встреча к завершению спецоперации России на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что переговоры России и США важны для всего мира. Он заявил, что никакие личные обиды не должны воспрепятствовать диалогу между странами.

Очная встреча Путина и Байдена состоялась в июне 2021 года в Женеве. В декабре 2021 года они общались в режиме видеоконференции, а также несколько раз разговаривали по телефону. Последний контакт двух президентов произошёл 12 февраля.