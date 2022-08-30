Белый дом назвал действия армии Китая дестабилизирующими Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: действия армии Китая являются дестабилизирующими

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ВС США намерены действовать в предстоящие месяцы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с учетом нынешних шагов Народно-освободительной армии Китая. Она при этом назвала действия китайских военных в регионе «провокационными и дестабилизирующими». Так представитель американской администрации прокомментировала реакцию Пекина на проход двух кораблей США через Тайваньский пролив, пишет ТАСС.

Размещение сил и средств, а также учения будут принимать во внимание провокационное и дестабилизирующее поведение Китая — с прицелом на то, чтобы вывести ситуацию в западной части Тихого океана к большей стабильности, — рассказала Жан-Пьер.

По её словам, политика США в отношении Тайваня остаётся последовательной. Она напомнила, что Вашингтон сохраняет приверженность политике «одного Китая».

Американский президент Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню вооружений на общую сумму в $1,1 миллиарда, написала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Отмечается, что в рамках соглашения о поставках Белый дом может передать острову порядка 100 ракет класса «воздух-воздух», а также 60 противокорабельных ракет. Издание при этом не сообщило дату подобного обращения президента к законодателям.