Белый дом надеется продолжить с Кремлём дискуссии по Навальному

https://static.news.ru/photo/75a7cc64-61ae-11eb-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Джен Псаки Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США намерены продолжить дискуссии с Россией по делу Алексея Навального. По её словам, американский лидер Джо Байден «без колебаний» говорил об этом с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора 26 января.

Он передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определённо продолжим говорить об этом с русскими на многих уровнях, — цитирует Псаки РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 января заявил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Джо Байденом разъяснил ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Он уточнил, что тема ареста оппозиционера была затронута новым хозяином Белого дома. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина, пояснил Песков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в издании The National Interest назвали цель звонка Байдена Путину и обратили внимание на различия в официальной подаче информации о содержании беседы. Если Вашингтон сделал упор на «обидах и претензиях» к Москве, то Кремль подчеркнул, что Байден и Путин обсудили пандемию коронавируса, вопросы экономики.