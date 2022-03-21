Белый дом: компании США сами решили покинуть Россию

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не обращались с просьбой покинуть Россию к американским компаниям. Такое решение они принимали самостоятельно, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу [из России]. Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придётся принимать решения по своему усмотрению, — пояснила представитель американской администрации.

Так Псаки ответила на вопрос, есть ли у Белого дома позиция по поводу присутствия компаний из США в России.

Ранее стало известно, что США запретят американским компаниям инвестировать в российский Топливно-энергетический комплекс, заявил 8 марта президент Соединённых Штатов Джо Байден, передаёт CNN. Байден также сообщил, что США откажется от импорта российских нефти и газа.