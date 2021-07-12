Байден уверен, что его сын не нарушал закон на Украине

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер не нарушал закон на Украине. Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Рон Клайн, передаёт РИА Новости. На сегодняшний день деятельность Хантера Байдена на Украине является предметом расследования федеральных прокуроров. При этом Клайн уточнил, что не обсуждал детали расследования с Минюстом.

Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон, — сказал Клайн.

В США проходит налоговое расследование в отношении сына президента США. Прокуратуру интересуют выплаты, полученные Хантером во время нахождения в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

Кроме того, британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности Хантера Байдена к украинским биолабораториям. Его инвестиционный фонд финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.

Ранее Минобороны России опубликовало письма Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины.