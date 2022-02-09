Белый дом: Байден провёл переговоры с Макроном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден переговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. На этой неделе американский лидер проведёт переговоры ещё с рядом европейских лидеров, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Президент ранее сегодня побеседовал <...> с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии [Олафа Шольца]. Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе, — подчеркнула Псаки.

Президент Франции Макрон за последние дни посетил Россию, Украину и Германию. В Москве его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились почти пять часов. Темой обсуждения для них стали проблемы обеспечения безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что почти 40 конгрессменов-республиканцев обратились в письме, направленному Джо Байдену, с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. Подобная инициатива появилась после недавнего инцидента, в котором глава Белого дома оскорбил сотрудника Fox News Питера Дуси.