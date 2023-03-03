Белый дом: Байден не будет говорить с Путиным Представитель Белого дома Кирби: условия для переговоров Байдена и Путина отсутствуют

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, передает РИА Новости. Представитель администрации напомнил, что американский лидер неоднократно повторял, что Путин якобы не привержен «реальному разговору о мире». По его словам, Байден хочет, чтобы российский президент был «искренним».

Президент Байден говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет, — сказал Кирби.

Он при этом не стал говорить об ожиданиях Белого дома по этому вопросу, а лишь повторил, что Россия должна вывести свои войска из территории Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проблемой российского президента Владимира Путина является размещение американских вооружений рядом с границами РФ. Также он объяснил, что Россия является «другой цивилизацией». Именно поэтому, подчеркнул Орбан, Запад не понимает ее. Орбан признал, что понимает мотивы президента РФ. При этом он сказал, что не поддерживает поступки Владимира Путина. Также Орбан заявил, что между РФ и Западом существует конфликт интересов. Однако, по его мнению, США и союзники американцев должны отыскать подход к Москве для мирного совместного существования и сотрудничества.