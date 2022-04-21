Белый дом: армия КНР прямо и косвенно поддерживает Вооружённые силы России

Белый дом утверждает, что наблюдает признаки оказания прямой и косвенной поддержи ВС РФ со стороны Народно-освободительной армии Китая. Несмотря на это, американские власти считают, что имеют тактическую благоприятную возможность для налаживания взаимодействия с КНР, невзирая на связи Пекина с Москвой, пишет ТАСС.

Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх на онлайн-семинаре. Он отметил, что китайские корпорации и банки в основном проявляют осторожность и не допускают прямого обхода санкций в отношениях с Россией.

Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооружённым силам через ряд прямых и непрямых каналов, — заявил представитель Белого дома.

В МИД РФ считают, что Запад продолжает искать «зазоры» между Москвой и Пекином, чтобы расколоть их партнёрские отношения. В ведомстве уточнили, что Россия и Китай совместно противостоят попыткам посеять раздор между государствами.

Между тем замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом РФ в Китае Андреем Денисовым заявил, что Китай намерен продолжить укреплять стратегическое сотрудничество с Россией. По его словам, Пекин будет защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что миру следует отказаться от использования односторонних санкций и политики двойных стандартов. Мир находится на одном корабле, и недопустимо, чтобы какую-либо страну пытались выбросить за борт, образно отметил он.