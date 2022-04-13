Белоусов рассказал о попытке Запада установить экономическую блокаду России

Западные страны пытаются установить финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную блокаду России, чтобы «вырвать» ее из мировых связей. Такое мнение выразил первый заместитель главы правительства РФ Андрей Белоусов. При этом полностью изолировать Россию от глобальной экономической системы невозможно, отметил он, подчеркнув, что страна является шестой по величине экономикой мира, сообщает РИА Новости.

Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать её из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы, — сказал Белоусов.

По словам вице-премьера, западная блокада состоит из четырёх колец: финансового, торгового, транспортного и гуманитарного. Вместе с этим он указал, что события последних полутора месяцев чётко свидетельствуют о том, что создать такую блокаду по четырём направлениям невозможно.

С начала военной операции России на Украине западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций. Ограничительные меры затронули как отдельные сектора российской экономики, так и российские предприятия и банки.

В частности, под рестрикции ЕС попали ВТБ, банки «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. В санкционном списке Минторга США оказались аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», предприятия «Связь», «Салют», исследовательская ассоциация «Марс». Также страны ЕС, Великобритания, Япония и США ввели персональные санкции против российских чиновников, парламентариев, бизнесменов и журналистов.

В Кремле, комментируя рестрикции Запада, заявили, что ответные меры не заставят себя ждать.