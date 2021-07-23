Белорусский политолог рассказал, как Лукашенко может уйти

Александр Лукашенко может уйти с поста президента Белоруссии, поставив у власти преемника, либо возглавить Всебелорусское народное собрание. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель оргкомитета движения «Гражданское согласие» (Белоруссия) Артём Агафонов.

Там (в проекте новой Конституции Белоруссии. — NEWS.ru) достаточно интересная конфигурация, в которой есть несколько центров силы и пока ещё загадочное Всебелорусское народное собрание. Оно может отправлять президента в отставку и объявлять недействительными итоги президентских выборов, — рассказал Агафонов.

По мнению эксперта, во главе этого собрания может оказаться сам Лукашенко, оставив на посту президента преемника. Агафонов отметил, что в проекте новой конституции полномочия Всебелорусского собрания прописаны очень слабо. Указано, что решения этого собрания обязательны для исполнения «любым чиновником, любой организацией и любым гражданином».

Как бы на бумаге это верховная власть, но детального описания, что это будет пока нет, — отметил эксперт.

В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Политик убеждён, что его следует совместить с местными выборами в стране из экономических положений. Проект нового Основного закона должен быть готов в течение года. Лукашенко заявлял, что его можно будет обсудить «всенародно», а в 2022 году вынести на референдум.

Глава Белоруссии обещает, что уйдёт в отставку после принятия поправок. Политик пояснил, что изменение Основного закона необходимо, чтобы новый глава государства не получил много власти, иначе «будет беда». Политик заверил, что новая конституция будет принята «без ломки и катастроф».