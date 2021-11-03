Белорусский депутат рассказал о признании Крыма российским

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Новый советник главнокомандующего Вооружённых сил Украины Дмитрий Ярош заявил, что украинский президент Владимир Зеленский среди военных не имеет большого авторитета. Такое положение в армии сложилось, поскольку верховный главнокомандующий уделяет ей мало внимания, отметил он в эфире радиостанции «Новое время».

Ярош подчеркнул, что сложно завоевать авторитет, когда вопросы материального обеспечения ВСУ не решаются в достаточном объёме и нет стимуляции зарплатами или социальными выплатами. Если честно, я не могу сказать о...