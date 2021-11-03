Белорусский депутат рассказал о признании Крыма российским
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:15, 05 ноября 2021
Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
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Белоруссия не делала официальных заявлений о признании Крыма российским, однако в Минске давно воспринимают статус полуострова именно так. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных, отметивший в эфире «Соловьёв Live», что белорусская сторона давно признаёт Крым российским и де-факто, и де-юре.
Единственное, чего не было, политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства... Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации, — подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства. Лукашенко напомнил, что Путин обещал взять его с собой на полуостров, чтобы показать новое в республике, но улетел без него.