Белорусские пограничники сбили летевший из Литвы беспилотник

Белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся с литовской стороны, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 13 апреля на границе с Литвой. Квадрокоптер заметил пограничный наряд.

Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию Республики Беларусь, — указывается в сообщении.

Чтобы не допустить нарушение воздушного пространства и пресечь противоправную деятельность, пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате беспилотник был сбит.

В феврале МИД Белоруссии выразил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. Белорусское внешнеполитическое ведомство объяснило послу Украины, что подобные действия приводят к эскалации обстановки в регионе и не способствуют цивилизованному двустороннему диалогу. Минск потребовал от Киева недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.