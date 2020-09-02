Белорусская оппозиция намерена выяснить цель визита Мишустина в Минск

https://static.news.ru/photo/a7d8287e-ed59-11ea-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Бабарико/youtube.com

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова хочет выяснить цель визита премьера РФ Михаила Мишустина в Минск. Для этого она будет звонить в МИД республики.

Я понятия не имею, о чём они будут говорить, и естественно, было бы странно, если бы я рассуждала о том, о чём я не имею понятия. Этот вопрос, возможно, мне удастся задать министру иностранных дел Белоруссии, — цитирует её РИА Новости.

Колесникова добавила, что ей интересно, с каким вопросом едет в Белоруссию Мишустин, и она будет настаивать на ответе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с Макеем заявил, что Мишустин 3 сентября будет находиться с визитом в республике. Также, по данным Telegram-канала «Пул первого», отмечается, что российский премьер проведёт встречи с коллегой из Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Как писал NEWS.ru, Колесникова заявила, что оппозиционные силы в Белоруссии сформируют политическое движение. Оппозиционерка отметила, что на протяжении 20 лет в Белоруссии не регистрировались новые партии.