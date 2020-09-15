Белорусская оппозиция хочет получить от Евросоюза $4 млрд на демократизацию

https://static.news.ru/photo/fe99ddc8-f75a-11ea-9e48-fa163e074e61_660.jpg Павел Латушко Фото: imago-images.de/Global Look Press

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что КС ожидает получить от $3 до $4 млрд от Евросоюза на демократизацию республики. Это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.

Мы ожидаем фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Беларуси, — приводит РИА Новости слова Латушко, сказанные на видео-конференции с журналистами.

По его мнению, те $1,5 млрд, которые «восточная страна» гарантирует Белоруссии,— это «перекладывание денег из одного кармана России в другой карман России» и спасение от дефолта в краткосрочной перспективе. Реальную картину, по его словам, можно узнать, получив доступ к данным Министерства финансов и Министерства экономики Белоруссии.

15 сентября в ходе переговоров между президентами РФ и Белоруссии в Сочи глава России Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску госкредит «в этот сложный момент».

В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что комиссия направит €53 млн «наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу» Белоруссии в обход властей страны.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигрывавшего президентские выборы Александра Лукашенко. Также люди требуют прекратить милицейский произвол и начать расследование фактов насилия над людьми. При этом силовики завели дело на лидеров оппозиции по статье о захвате власти, части из них пришлось покинуть страну, писал NEWS.ru.