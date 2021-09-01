Лукашенко понадеялся на поставку С-400 и другого вооружения из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планируемых поставках в страну вооружения и техники российского производства. Как сообщает БелТА, об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

В ближайшее время из России нам поставят десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил, — рассказал президент.

По его словам, это поможет белорусской стороне «доснаститься». Он также отметил, что в случае нехватки оборудования будет осуществлена повторная покупка у России.

23 августа российский президент провёл телефонные переговоры с Лукашенко по итогам заседания ОДКБ. Речь шла о ситуации в Афганистане, которую обсуждал комитет. Главы государств обменялись мнениями по итогам заседания и условились о графике дальнейших контактов, а также обсудили экономическую составляющую взаимоотношений России и Белоруссии.

Кроме того, лидерами стран были обсуждены союзные программы и предстоящие учения «Запад-2021». Также Путин и Лукашенко подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. Стороны договорились о контактах на высшем уровне на ближайшее время.