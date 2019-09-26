https://static.news.ru/photo/ef7de946-e0d2-11e9-937b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liaojian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Он сделал это в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РИА Новости .

Дипломат отметил, что в августе прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого, по его словам, в мире «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлётным временем в несколько минут».

Ранее News.ru сообщал, что Россия категорически не согласна с обвинениями в её адрес в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.