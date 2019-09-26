Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Он сделал это в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Дипломат отметил, что в августе прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого, по его словам, в мире «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлётным временем в несколько минут».
Ранее News.ru сообщал, что Россия категорически не согласна с обвинениями в её адрес в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.