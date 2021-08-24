Белоруссия выдала РФ преступника, обвиняемого в финансировании террористов

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Власти Белоруссии удовлетворили просьбу Генпрокуратуры Российской Федерации и выдали преступника, обвиняемого в финансировании запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Поскольку обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования, его объявили в розыск и избрали в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в официальном сообщении.

Дело злоумышленника расследовало управление Следственного комитета России по Республике Дагестан: преступника обвиняли в передаче средств для поддержки запрещённой в РФ международной организации «Исламское государство». По данным следствия, на эти деньги террористы должны были приобрести оружие и экипировку.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, передавшему запрещённой в РФ организации «Катиба Таухид валь-Джихад» сумму в 2,4 млн рублей.