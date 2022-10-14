Белоруссия ввела режим контртеррористической операции Глава МИД Белоруссии Макей: в стране введен режим КТО из-за возможных провокаций у границы

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Владимир Макей

Министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия ввела режим контртеррористической операции (КТО). Министр добавил, что решение было принято из-за информации о подготовке возможных провокаций со стороны сопредельных государств. Дипломат отметил, что глава государств Александр Лукашенко провел по этому поводу ряд совещаний с силовыми структурами, пишет ТАСС.

Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции, — сказал Макей.

По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, силовые ведомства сообщили о возможных захватах «отдельных участков территории Беларуси».

Минск вступит в боевые действия только при нарушении государственной границы республики, заявил ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, Минск воевать не собирается, но при случае страна «даст отпор». По его словам, «Запад столкнул славянские народы лбами» и теперь пытается втянуть в конфликт Белоруссию «всеми правдами и неправдами».

Вольфович отметил, что Европа и США ищут новые способы влияния на Минск. По отношению к Белоруссии не первый год продолжается «политический прессинг» в виде экономических санкций, военного присутствия и демонстрации военной решимости возле границ республики, указал госсек Совбеза.