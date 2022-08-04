Белоруссия в ООН оценила перспективы изменения безъядерного статуса Белоруссия на конференции по ДНЯО объявила, что страна не изменит безъядерный статус

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белоруссия не намерена менять своё безъядерный статус. Об этом заявил представитель государства на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая проходит в ООН. В заявлении, которое цитирует РИА Новости, было подчеркнуто, что такой выбор делается осознанно.

Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны, — сообщил дипломат.

Он также отметил, что отказ от обладания ядерным оружием делается Белоруссией осознанно, государство не намерено его менять, несмотря на усиливающуюся в мире гонку вооружений.

Ранее российский представитель Александр Трофимов на Обзорной конференции ДНЯО заявил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушит обязательства Украины по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и грубейшим образом подорвёт соответствующий режим. По его словам, подобные перспективы вызывают озабоченность.