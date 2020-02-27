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Ответственные за гибель турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Глава террористического государства Асад, который войдёт в историю как военный преступник, и сотрудники его режима заплатят высокую цену за это вероломное нападение, — приводит его заявление «Интерфакс». Сирийская авиация нанесла...