Минздрав Белоруссии зарегистрировал первый случай заболевания коронавирусом. Он выявлен у гражданина Ирана.
Наличие вируса нового типа показали тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Ранее NEWS.ru сообщал, что инфицирование COVID-19 выявили у гражданина Италии, вернувшегося в Нигерию из Милана 25 февраля, заявил министр здравоохранения африканской страны Эммануэль Осаги Эханир. Случай заражения зарегистрировали в южном штате Лагос.
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