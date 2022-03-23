Белоруссия разрешила безвизовый въезд с Украины всем желающим

Белоруссия разрешила до 15 апреля безвизовый въeзд с Украины гражданам этой страны и других государств, пытающимся пoкинуть зону боевых действий. Об этом говорится в комментарии пресc-секретаря белорусского МИД Анатолия Глaза, размещённом на сайте ведомства.

В связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь с Украины, пребывании и последующем выезде из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 года включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий, — пояснил Глаз.

При этом он подчеркнул, что украинцы были и будут оставаться для белорусов близким народом. Кроме этого, Глаз выразил надежду на скорое воссоединение семей и близких.

Одновременно с этим представитель МИД Белоруссии объявил о том, что число украинских дипломатов в Белоруссии будет сокращено до пяти человек, остальные должны будут уехать из страны в течение 72 часов в связи с недипломатической деятельностью ряда сотрудников. Украинское посольство продолжит работу в формате «1 + 4», то есть посол и четыре сотрудника.

Ранее индийские студенты, которые пытались покинуть украинскую территорию, пожаловались на случаи насилия и нападений со стороны ВСУ на границе Украины с западными странами. В частности, они заявили, что находились на морозе, им было отказано в еде, воде, крове и безопасном проходе. По словам студентов, украинские пограничники издевались над ними из-за того, что Индия в ходе голосования против России в СБ ООН осталась нейтральной.