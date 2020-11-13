Белоруссия рассказала о сроках начала вакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/6934c3a2-2788-11eb-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Массовая вакцинация в Белоруссии вакциной «Спутник V» начнётся в 2021 году, сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

По его словам, в первую очередь вакцинировать будут медицинских работников, педагогов и военных. Замминистра добавил, что пока нет ясности, к какому именно числу будет сделана российская вакцина, сообщает РИА Новости.

В принципе, такое решение уже имеется, предварительно (намечена вакцинация) на 2021 год, — подтвердил Тарасенко.

Он сказал также, что власти Белоруссии надеются вакцинировать не менее 1,8–2 млн человек, чтобы сформировать иммунную прослойку.

Замминистра отметил, что в Белоруссии продолжаются испытания российской вакцины «Спутник V», проблем пока не возникало, все привитые чувствуют себя нормально. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения испытаний в конце ноября.

Как сообщал NEWS.ru, ранее аналитики одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse заявили о преимуществе вакцины «Cпутник V» из-за «сухой» формы, которую проще транспортировать.