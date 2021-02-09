Белоруссия посоветовала ОБСЕ сдерживать свои войска

https://static.news.ru/photo/1b1457e2-6ae4-11eb-a1de-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белоруссия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводить политику «сдерживания» по размещению иностранных войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Позицию страны на семинаре ОБСЕ по военным доктринам, проходящем в видеоформате, озвучил начальник департамента международного военного сотрудничества Олег Воинов. Он заверил , что в основе белорусской политики — миролюбие и многовекторность.

Представитель оборонного ведомства также перечислил предлагаемые Минском меры по укреплению международной и региональной безопасности. В их числе — заморозка наращивания военных потенциалов и расходов, а также масштабов и интенсивности военной деятельности. В перспективе такой подход может снизить напряжённость в регионе и повысить доверие между сторонами.

Кроме этого Белоруссия призвала начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе. Воинов заявил о необходимости подтвердить запрет на размещение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5,5 тысячи километров, возвращение к нормальному функционированию Договора по открытому небу.

Осенью 2020 года на фоне массовых протестов людей, недовольных официальными результатами президентских выборов, глава государства Александр Лукашенко заявил о высокой концентрации войск НАТО у западных границ Белоруссии. По его словам, в качестве ответной меры к рубежам была стянута половина состава вооружённых сил, писал NEWS.ru.