Белоруссия попросила у США помощи в расследовании дела Белгазпромбанка

https://static.news.ru/photo/8c0ff8b2-b184-11ea-8bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусские сотрудники правоохранительных органов сотрудничают с 18 странами по делу Белгазпромбанка об отмывании денег.

Белорусские правоохранители в данное время сотрудничают с коллегами из 18 стран. Направлены соответствующие запросы, в том числе в США — страну-лидер по борьбе с отмыванием денег, — передаёт телеканал «Беларусь 1».

Ранее стало известно, что претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны для дачи показаний. Экс-банкир заинтересовал следователей после попыток воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом заявили в Комитете госконтроля Белоруссии. Про данным местных СМИ, Бабарико был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек. В настоящее время они дают показания. По словам главы комитета госконтроля Ивана Тертеля, более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Бабарико на протяжении более 20 лет был главой Белгазпромбанка. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов Белоруссии, которые завели несколько связанных с банком уголовных дел.

Как считает сам бывший владелец, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

Как писал NEWS.ru, Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусский ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.