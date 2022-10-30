Белоруссия пообещала ответить на провокации Украины Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо: Минск ответит на провокации со стороны Украины

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Глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что Минск даст адекватный ответ в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников. Он также рассказал, что в последнее время характер несения службы белорусскими военными подразделениями по охране границы изменился. Слова Лаппо прозвучали в эфире телеканала ОНТ.

Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам, — сказал Лаппо.

Глава белорусских пограничников отметил, что характер несения службы на юге республики в последнее время изменился, произошло усиление, туда были переброшены резервы.

Наряды там у меня укрепленные, это ни для кого не секрет, с оружием. Почему? Потому что ожидать можно все что угодно, — подчеркнул руководитель комитета.

Он также рассказал. что украинские пограничники, «в основном оттянуты в тыл, на границу прибыли и тероборона, и войска», они передвигаются без знаков отличия, чем обескураживают белорусскую сторону.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о фактической денонсации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских правах, сообщается на правовом портале республики. Жители Белоруссии больше не смогут подавать жалобы в Комитет по правам человека ООН.