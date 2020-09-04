Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном

https://static.news.ru/photo/8a205ffc-eee1-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Белоруссия передала ФСБ России перехваченную аудиозапись, предположительно, разговора Варшавы и Берлина о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусскими спецслужбами был якобы перехвачен разговор неких лиц из Берлина и Варшавы. Из этого разговора следует вывод, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального является фальсификацией.

Добытая спецслужбами информация передана в ФСБ, — заявила ведущая белорусского телеканала ОНТ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы анализируют переданные накануне Минском данные, передаёт РИА Новости.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Как писал NEWS.ru, Меркель заявила, что Навальный, проходящий лечение в берлинской больнице, стал жертвой нападения, осуществлённого с применением вещества из группы «Новичок». Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.