Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Белоруссия передала ФСБ России перехваченную аудиозапись, предположительно, разговора Варшавы и Берлина о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусскими спецслужбами был якобы перехвачен разговор неких лиц из Берлина и Варшавы. Из этого разговора следует вывод, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального является фальсификацией.
Добытая спецслужбами информация передана в ФСБ, — заявила ведущая белорусского телеканала ОНТ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы анализируют переданные накануне Минском данные,
Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».
Как писал NEWS.ru, Меркель заявила, что Навальный, проходящий лечение в берлинской больнице, стал жертвой нападения, осуществлённого с применением вещества из группы «Новичок». Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.
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