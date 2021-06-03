Белоруссия ввела ответные санкции против США

https://static.news.ru/photo/596701fe-c47e-11eb-bcf6-96000091f725_660.jpg Анатолий Глаз Фото: belarusmfa/facebook.com

Белорусские власти заявили Штатам о необходимости сократить американскую дипмиссию в Белоруссии и об ужесточении визовых процедур. Таким образом официальный Минск ответил на вступившие в силу санкции США по отношению к белорусскому нефтехимическому комплексу. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз. Его слова приводятся на сайте ведомства.

С этого же дня Штаты возобновили санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в стране. Ограничительные меры касаются девяти ранее включённых в санкционный список компаний нефтехимического сектора.

Как отметил Глаз, Минск не может оставить этот недружественный выпад без внимания. Поэтому в МИД вызвали временного поверенного в делах США в республике. Ему сообщили об ответных мерах, которые призваны послать чёткий сигнал США о бесперспективности давления.

В их числе — сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию, — заявил пресс-секретарь МИД.

Глаз добавил, что все ответные меры являются точечными. Белоруссия по-прежнему не настроена на эскалацию.

Ранее стало известно, что Украина введёт новые ограничительные меры против Белоруссии в случае, если самолёты авиакомпании «Белавиа» будут летать на территорию Крыма, пригрозила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.