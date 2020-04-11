Белоруссия отказалась от российских тестов на вирус

https://static.news.ru/photo/19a4fbc2-7b7b-11ea-bc39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не станет покупать партию из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19. По его словам, они в настоящий момент Минску не нужны, поскольку белорусы сами производят тесты, а около 50 тысяч тестов уже получены из других стран.

Об этом Макей рассказал в интервью порталу Tut.by. Дипломат также прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о помощи со стороны Москвы. Макей заявил, что «нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идёт речь». После этого раскритиковал российское решение о закрытии границы с Белоруссией.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал о 15 инфицированных россиянах, которые прибыли на строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила. Макей с иронией предположил, что «это тоже помощь России».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белоруссии число заражённых коронавирусом людей приблизилось к двум тысячам. В стационарах республики находятся 1793 инфицированных пациента, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В Минске COVID-19 выявили у четырёх беременных женщин. Состояние всех их стабильное, они находятся в родильном корпусе городской клинической больницы.