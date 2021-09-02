Белоруссия отказалась направлять посла в Вашингтон на фоне санкций

Белоруссия на фоне санкций США не видит смысла направлять в Вашингтон своего посла. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, сообщает РИА Новости.

Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в своё время занимались подбором кандидатуры посла в Соединённые Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси, — цитирует его агентство.

Дипломатический скандал в 2008 году привёл к тому, что США и Белоруссия отозвали послов на взаимной основе и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Потеплели отношения между двумя странами после президентских выборов 2016 года. Но этот процесс прекратился после выборов белорусского президента в 2020 году.

Несмотря на это, в июле 2020 года Лукашенко назначил послом Белоруссии в США замминистра иностранных дел Олега Кравченко. Но он так и не был откомандирован в Штаты.

Ранее президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.

В ответ МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.