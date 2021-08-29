Белоруссия объяснила, зачем США втягивают Россию в афганский конфликт

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что Америка специально втягивает Россию в тлеющие конфликты. Действия США в Афганистане направлены только на усугубление конфликта в регионе, пишет РИА Новости.

США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и её союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром, — заявил Арчаков.

Политик считает, что американская затея с Афганистаном — это тщательно спланированная акция, которая готовилась много лет. Она направлена на усугубление конфликтов проблем в стране.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. После этого талибы развернули военное наступление и захватили Кабул.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведение переговоров с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в РФ) не означает его последующего официального признания. Глава Пятой республики накануне подтвердил, что переговоры с талибами ведутся, они касаются вопросов гуманитарных операций и эвакуации афганцев, которые нуждаются в защите.