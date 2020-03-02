https://static.news.ru/photo/f999f228-5ca4-11ea-b70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Белоруссии продолжат искать новые источники импорта нефти, но при этом не будут оказываться от поставок сырья из России. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

По его словам, Минск планирует диверсифицировать поставки нефти до определённого уровня, не исключая поставки российской нефти.

Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти, — заявил Румас.

Он подчеркнул, что эта нефть будет переработана а Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса — Броды — Мозырь.

Румас отметил, что Белоруссия заинтересована в поиске партнёров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Он выразил надежду, что сотрудничество будет также интересно компании SOCAR, сообщает Белта.

Белоруссия и Россия не продлили контракт на поставку нефти после 31 декабря 2019 года, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению. Российскую нефть Белоруссии поставляет компании из группы «Самфар».

NEWS.ru опросил экспертов по вопросу покупки нефти Минском у Москвы. Они считают, что Белоруссии придётся согласиться на российские условия.