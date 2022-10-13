Белоруссия назвала последствия появления наблюдателей на границе с Украиной Макей: появление наблюдателей на границе с Украиной станет вовлечением в конфликт

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Дипломат добавил, что полностью солидарен в этом вопросе с оценкой, которую ранее дала Россия. Он подчеркнул, что Минск всегда воздерживался от прямого участия в конфликте, пишут «Известия».

Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт, — рассказал Макей.

Он предупредил, что руководство Белоруссии примет меры в связи с размещением военных и техники у границ страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, ранее заявил, что страна не планировала и не планирует проводить никаких военных действий против Белоруссии. По его словам, Украину интересует только восстановление ее территориальной целостности. Кроме того, он предложил разместить миссию международных наблюдателей на границе его страны с Белоруссией и попросил лидеров стран G7 поддержать эту идею.