https://static.news.ru/photo/702f2122-676f-11ea-bfea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вестник Белнефтехима/facebook.com

Формат поставок нефти из США в Белоруссию сейчас находится на стадии проработки.

Об этом сообщил пресс-секретарь госконцерна «Балнефтехим» Александр Тищенко. Он рассказал, что в данный момент формируются переговорные позиции сторон.

Этот формат сейчас прорабатывается, — передаёт его слова РИА Новости.

Тищенко также отметил, что возможность таких поставок в перспективе не исключена. По его словам, стороны уже ведут работу в этом направлении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» устранило дефекты, обнаруженные на магистральном нефтепроводе Мозырь — Брест. По данным пресс-службы предприятия, специалисты в срочном порядке заменили участки на 18-м и 238-м км нефтепровода.