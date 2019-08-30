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Представители вооружённых сил Белоруссии и Сербии намерены обсудить сотрудничество в сфере контроля над вооружениями. Переговоры будут проходить в Минске с 2 по 5 сентября.

Консультации состоятся в формате рабочей встречи, сообщает РИА Новости, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское министерство обороны. В ходе неё планируется обсудить вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в текущем году, а также согласовать параметры дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Ранее News.ru писал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осенью проведут встречу. Официально подготовка пока не ведётся, однако планы намечены.