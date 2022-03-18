Белоруссия была готова отправить пограничников на границу РФ и Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью японскому телеканалу TBS, что был готов отправить своих пограничников на границу между Донбассом и Россией, но Украина отказалась от этого предложения. По словам белорусского лидера, это связано с тем, что Киев толкал к войне Запад. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.

Накануне конфликта Украины с Россией я делал всё для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим. А Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне, — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что Киев ввёл против Минска санкции, причём даже раньше, чем это сделали западные партнёры. В частности, для Белоруссии была закрыта возможность полётов через территорию Украины.

Ранее белорусский лидер подчеркнул, что Россия — не просто союзник для Белоруссии. Обе страны — одно целое в сфере экономики и военной отрасли. Он отметил, что у двух государств единый рынок, половину своей продукции Белоруссия поставляет в Россию.

Говоря о военной сфере, Лукашенко подчеркнул, что «у нас одна группировка вооружённых сил».