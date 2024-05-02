Гражданку Белоруссии избили в Варшаве за разговор на русском языке

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В Варшаве семья избила гражданку Белоруссии за разговор на русском языке, сообщает Telegram-канал Readovka. По его данным, в ходе конфликта женщина плюнула девушке в лицо, а мужчина ударил ее. Отмечается, что супруги приняли ее за беженку с Украины.

Агрессивные супруги напали на девушку, когда та гуляла со своей подругой и разговаривала с ней на русском языке. По словам пострадавшей, мужчина и женщина нецензурно выражались и угрожали выселением из страны. В итоге русскоговорящие девушки проигнорировали провокацию, но это еще больше разгневало уже и так разозлившуюся польскую женщину: она плюнула в лицо белоруске, а затем хватала ее за волосы. Ее муж в это время нанес несколько ударов по лицу девушке.

Местные жители, по словам пострадавшей, не слишком спешили остановить конфликт. Только через несколько минут полицейские пришли и остановили супружескую пару. Белорусскую гражданку, проживающую в Варшаве уже шесть лет и предпочитающую использовать русский язык, госпитализировали с травмой головы.

Ранее несколько сотен человек вышли на антивоенное шествие в центре Варшавы. Мероприятие под названием «Марш мира» направлено против вовлечения Польши в украинский конфликт.