Белоруса будут судить за снеговика с усами

https://static.news.ru/photo/b417b7f0-4f54-11eb-acea-fa163e074e61_660.jpg Фото: leonid.sudalenko.7/facebook.com

Снеговик с усами стал поводом для обвинения в несанкционированном пикете жителя Гомельской области Белоруссии. При этом сам «виновник» давно растаял.

Белорус слепил фигуру снеговика с усами ещё 24 декабря. При этом он надел на него красный шарф и написал «Жiве Беларусь». Снеговик благополучно растаял, но к мужчине пришла милиция и обвинила его в несанкционированном пикете.

Мужчина попытался заявить, что протокол нужно составлять на снеговика, ведь это он стоял. В милиции юмор проигнорировали. Белорусу грозит 15 суток ареста или штраф, сообщает портал Euroradio.fm.

Фотографию сделали третьи лица: либо сам участковый, либо соседи. Сельчанин подозревает, что его «сдали» именно соседи, — рассказал порталу правозащитник Леонид Судаленко.

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии даже в канун Нового года. Как писал NEWS.ru, более 100 человек будут вынуждены встречать 2021 год, находясь под арестом. В общей сложности «на сутках» остаётся 112 человек. Из них 18 женщин и 94 мужчины. Самому молодому из арестованных 19 лет, самому пожилому — 62 года.