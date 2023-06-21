«Белиберда»: Захарова о решении США изучить «влияние РФ» на их союзников

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Решение Госдепа выделить $1 млн на изучение «влияния РФ» на союзников США — чушь и белиберда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, у Москвы подобных планов даже в мыслях нет, так как есть другие насущные цели и задачи.

На такую белиберду нет ни сил, ни времени, ни тем более денег. Такое решение Госдепа — продолжение оторванного от реалий подхода США и желания снова освоить перераспределить средства из одного кармана в другой. Не знаю, пусть это американцы задают этот вопрос властям своим, куда уходят их деньги. Это действительно белиберда и чушь какая-то, — сказала Захарова.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон окажет Киеву дополнительную финансовую помощь на сумму $1,3 млрд. По его словам, примерно половина этой суммы — $657 млн — будет вложена в транспортную инфраструктуру страны. Кроме того, США пообещали потратит $1 млн на изучение "влияния РФ" на их союзников.

До этого британский коллега Блинкена Джеймс Клеверли сообщил, что в Лондоне подготовили законопроект, сохраняющий санкции против РФ до выплаты компенсаций Украине. Для этого будут заморожены активы России в стране и предусмотрена возможность их использования для выплаты репараций.