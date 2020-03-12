https://static.news.ru/photo/7072d7ac-64b6-11ea-9e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pfeiffer, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Бельгия отменяет все массовые мероприятия и закрывает школы из-за коронавируса. Такое решение принял Совет безопасности страны, принявший беспрецедентные меры для защиты от инфекции.

Премьер-министр Софи Вильмес объявила по итогам заседания на пресс-конференции о дополнительных жёстких мерах, которые должны сдержать эпидемию, пишет ТАСС.

Мы остаёмся во второй фазе, во время которой мы пытаемся сдержать распространение и умножение вируса в нашей стране, — сказала Вильмес.

Будут закрыт все кафе, дискотеки и рестораны, отменяются культурные, спортивные, фольклорные мероприятия, независимо от их масштаба и устроителей. Остаются постоянно открытыми аптеки и супермаркеты, а также продовольственные магазины. Остальные магазины будут работать только в будни.

Занятия в школах приостанавливаются, но на день будут принимать детей, родители которых работают в сфере здравоохранения, и школьников, которых можно оставить только с бабушками и дедушками, входящими в группу риска. Не закроются ясли.

Меры продлятся до 3 апреля включительно. Продолжит работу общественный транспорт, но пользоваться им рекомендуется только в самых необходимых случаях. В случае перехода в третью фазу будет введён массовый карантин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России за последние сутки. Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде.