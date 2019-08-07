https://static.news.ru/photo/d1b41cda-b8e8-11e9-b612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Житель бельгийского Льежа с удивлением узнал, что является обладателем подлинной картины Рембрандта. Он купил полотно практически за бесценок десять лет назад, а недавно, по рекомендации друзей, отдал его на экспертизу.

Известно, что работу неизвестного живописца бельгиец приобрёл у своего знакомого. Этой покупкой он хотел финансово его поддержать — тот был на мели, сообщает The Brussels Times . За полотно он тогда заплатил €500. По оценкам специалистов, истинная цена работы — порядка €30 млн. Предположительно, на картине изображён Иисус.

Рембрандт ван Рейн — знаменитый голландский живописец, живший в 1606–1669 годах. Он автор таких шедевров, как «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» и «Даная».

Ранее News.ru писал, что картина-эскиз «Положение во гроб» из музея Свердловской области, считавшаяся долгое время копией Питера Рубенса, оказалась оригинальной работой нидерландского художника. Подлинность полотна, хранящегося в Ирбитском музее изобразительных искусств, подтвердили эксперты.