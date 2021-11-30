«Белавиа» может начать летать в Крым

Авиакомпания «Белавиа» после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским может приступить к полётам из Минска в Симферополь, сообщают «Вести. Крым».

Авиакомпания «Белавиа» может в ближайшее время приступить к полётам из Минска в Крым после слов Лукашенко о формальном признании Крыма российским, — говорится в сообщении.

Сегодня Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он пообещал в знак официального признания посетить полуостров.

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец уже говорил о том, что авиакомпания отказалась летать в Крым, так как для этого должно быть политическое признание полуострова как части России. Однако после инцидента с самолётом Ryanair Белоруссии не следует «откидывать шанс» с полётами на полуостров, отметил Чергинец.

Ранее сообщалось, что Украина введёт новые ограничительные меры против Белоруссии в случае, если самолёты авиакомпании «Белавиа» будут летать на территорию Крыма, пригрозила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.