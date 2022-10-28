Бей первым: Пентагон обещает в зародыше уничтожать угрозы для США Вашингтон дал себе право использовать ядерное оружие, не дожидаясь, пока это сделает другая сторона

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Пентагон в четверг обнародовал давно обещанную Стратегию национальной обороны (NDS). В ней сказано, что США оставляют за собой право на превентивный ядерный удар, если сочтут, что иного способа обеспечить свою и союзников безопасность не остаётся. Документ составлялся еще до того, как президент РФ Владимир Путин предупредил о возможности использования тактического ядерного оружия на Украине и появления слухов о возможной провокации с «грязной бомбой». Тем самым авторы NDS передвинули стрелку на символических «часах Судного дня» еще ближе к полуночи.

Что произошло: 27 октября Министерство обороны США опубликовало документ на 80 страницах, в котором говорится, что мир вступил в «десятилетие решающих перемен» в геополитике, экономике, технологиях и состоянии окружающей среды. Мир, каким мы его знали до сих пор, после 2030 года изменится до неузнаваемости, говорится в NDS: «Впервые в истории у США возникнет сразу два стратегически противника, обладающих ядерным оружием, это Россия и Китай». При этом противником номер один в документе повсеместно называется именно КНР, а Россия определяется как «текущая угроза».

Новая Стратегия национальной обороны рассчитана на то, чтобы США и их союзники могли ощущать себя в этом «дивном новом мире» на коне, диктуя свои условия. Для этого NDS предполагает, что США буду действовать проактивно: не отвечать на возникающие угрозы и вызовы, а не давать им возникнуть, уничтожая потенциальные опасности «в колыбели» еще до того, как те смогут созреть.

Почему это важно: принятая стратегия означает, что США более не намерены «допускать неприемлемые риски», возникающие со стороны потенциального противника, о чем ничего не говорилось в предыдущей NDS от 2018 года. Важно, что к таким рискам NDS причисляет разработку недружественными странами, в первую очередь РФ и Китаем, даже неядерных технологий (например, гиперзвука). Впервые США предупреждают, что готовы применить ядерное оружие для противодействия неядерным угрозам.

Совсем недавно, еще в 2020 году президент США Джо Байден заявлял, что «единственной целью американского ядерного арсенала является сдерживание и при необходимости нанесение ответного удара». То есть NDS-2022 знаменует собой отказ от использования ядерного арсенала как исключительно оружия ответного удара. Это критически важный сдвиг в американской военной доктрине, которая до сих пор строилась на том, что американский ответ должен быть симметричным угрозам.

Подробности: Такими угрозами, которые США должны душить в зародыше, в NDS, в частности, называются:

Стремительное развитие технологий, меняющих существующую стратегическую расстановку сил и дающих в ней право голоса таким игрокам, как КНДР, Иран, негосударственным террористическим формированиям;

Появление у потенциальных противников США вооружений, в том числе основанных на новых физических принципах. В их числе гиперзвуковое оружие, противоспутниковое оружие, воздушные и морские беспилотники, модернизированное химическое и биологическое ОМП, средства ведения кибервойны, милитаризация ИИ и квантовых технологий и т. д;

«Ползучие угрозы», то есть такие, на которые невозможно ответить традиционными военными способами (диверсии в киберпространстве, запуск эпидемий, акты дистанционного экономического саботажа, провоцирование информационных агрессий);

Перенос стратегической конкуренции в до сих пор не милитаризированные регионы, в первую очередь в Арктику, а также районы, сильнее всего ощущающие на себе влияние глобальных изменений климата.

Что дальше: в стратегии подчеркивается, что в новых условиях наличие у США ядерного оружия перестает в ряде случаев являться сдерживающим для противника фактором, поскольку у недружественных стран и террористических группировок появляется всё больше возможностей наносить ущерб анонимно (опять же, в пример приводятся инициированные из Китая кибератаки). Соответственно, США и их союзники по всему миру не должны пассивно ожидать, когда та или иная угроза актуализируется, а ликвидировать саму возможность её возникновения, действуя на опережение.

США будут применять асимметричный подход для купирования перечисленных угроз, в том числе проистекающих одновременно от источников разного типа. Этот подход включает нанесение ударов с больших дистанций, в том числе с подводных лодок, с применением гиперзвуковых ракет и автономных систем, а также некинетические виды воздействия. Конечной целью является сделать для противника прямую и косвенную цену агрессии многократно выше, чем те преимущества, которые он ожидает от нее получить, — говорится в документе.

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Доктрина подчеркивает, что Пентагон не делает тайны из своей решимости «бить первым», рассматривая такую открытость как часть политики сдерживания, дабы у противника не оставалось иллюзий, что ему удастся спланировать и осуществить агрессию, обманув бдительность США и их союзников.

Отдельным пунктом в документе указывается, что отныне США рассматривают саму возможность использования кем-либо ядерного оружия, «независимо от места применения и мощности боеголовок», как легитимное основание для превентивного уничтожения складов и средств доставки таких зарядов. В стратегическом контексте из этого следует, что обладателям ядерных арсеналов может оказаться выгоднее от них избавиться добровольно, чем ожидать, что их «демилитаризируют» извне в превентивном порядке.

Принятие обновленной стратегии не означает, что США в реальности собираются бомбить российские или китайские склады ядерного оружия, однако предупреждение о моральной готовности это сделать является как раз частью той политики сдерживания, о которой говорится в NDS-2022, пояснил NEWS.ru эксперт по ядерному разоружению Николай Костикин.

То, что США продекларировали такую готовность, это откровенно политический приём, который мало что меняет в плане военно-стратегическом. Новая Стратегия национальной безопасности полностью соответствует известному с древности принципу — «если ты слаб, надо казаться сильным; если ты сильный, надо казаться слабым». Ведь как раньше, так и теперь, если Соединенные Штаты сочтут, что возникла не гипотетическая, а непосредственная угроза их безопасности, то, как учит вся история человечества, настоящие войны всегда начинают без предупреждения. И никакие договоренности американцев не остановят, если они в какой-то момент решат, что вот сейчас подходящий момент, чтобы уничтожить источник угрозы с наименьшим для себя риском получить в ответ. Николай Костикин эксперт бюро военно-политического анализа

А в это время: президент Джо Байден в четверг вновь повторил, что не верит заверениям Владимира Путина, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе конфликта на Украине.

Если таких намерений у него нет, то почему он не перестаёт постоянно говорить о том, что у него имеется такая возможность? Это очень опасный подход. И у него есть все возможности это прекратить, убравшись с Украины, — сказал Джо Байден в ходе пресс-коференции в Белом доме.

При этом западные военные разведки, включая ЦРУ, не смогли обнаружить признаков того, что Россия в самом деле приводит свои ядерные силы в состояние непосредственной готовности к нанесению удара.