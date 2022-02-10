Беглый польский солдат заявил, что его заставляли расстреливать мигрантов

Сбежавший в Белоруссию и попросивший убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе. По его словам, с 9 по 18 июня 2021 года его заставили убить от 200 до 700 человек, передаёт РИА Новости.

В течение 10 дней моего участия в расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек, — сказал Чечко.

Он добавил, что убийства совершались ежедневно по приказу польских пограничников. Ликвидировали группы мигрантов численностью примерно по 20 человек. Солдат подчеркнул, что среди убитых мигрантов были женщины и дети.

Нам с моим коллегой приказали убить две группы людей. После того как мы расстреляли первую группу мигрантов, из грузового автомобиля вышла вторая группа мигрантов, — заявил он.

7 декабря стало известно о том, что Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Военнослужащий сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего его остановил патруль на участке погранзаставы Тушемля.

Чечко обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтёров. По словам военнослужащего, он сам участвовал в расправах. Чечко отметил, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест, и обратился в Гаагский трибунал.

Польские власти отвергли обвинения Чечко. Генеральная прокуратура страны выдвинула ему обвинения в дезертирстве.