Беглый банкир призвал ввести санкции против властей Казахстана

Беглый банкир Мухтар Аблязов, назвавший себя «лидером оппозиции и протестов» в Казахстане, призвал страны Запада ввести санкции против властей республики. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera. События, происходящие в его стране, предприниматель назвал народной революцией и опроверг утверждения о вмешательстве извне.

Я написал письмо президенту США и главам европейских государств с просьбой ввести санкции против режима, — заявил Аблязов.

Он также подчеркнул, что за протестами в Казахстане не стоит никакая внешняя сила. Вопреки различным предположениям, к ним не имеют отношения ни страны запада, ни Турция, считает банкир, поскольку у других держав нет заинтересованности в разжигании хаоса в Казахстане.

В ответ на вопрос о количестве погибших в результате протестов в Казахстане банкир заявил, что они насчитываются сотнями, а большинство жертв приходится на долю Алма-Аты. Введение миротворцев в республику он объяснил тем, что полиция стала утрачивать доверие властей, поскольку отказывается стрелять в протестующих.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Вскоре протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в МВД республики заявили, что при урегулировании ситуации были задержаны более четырёх тысяч террористов. По данным ведомства, убиты 26 человек и столько же ранены. Среди силовиков погибли 18 человек и более 740 пострадали. Токаев объявил 10 января днём национального траура.