Бедные страны отказались от закупок вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/c83fdcea-af98-11eb-bf8e-96000091f725_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать вакцину Pfizer и BioNTech. Об этом рассказал главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла, сообщает Bloomberg.

Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз, — говорится в его письме сотрудникам компании.

Бурла отметил, что власти стран со средним и низким уровнем дохода предпочли разместить заказы у других производителей вакцин от коронавируса, хотя для них препарат обошёлся бы дешевле, чем для богатых стран.

При этом Бурла подчеркнул, что в 2021 году Pfizer и BioNtech планируют поставить 3 млрд доз вакцины в более чем 116 стран.

Ранее стало известно, что американские учёные бьют тревогу — по результатам нового исследования вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига.