BBC: в Британии проводят обыски у окружения попавших под санкции россиян

Фото met.police.uk

У представителей окружения и родственников российских предпринимателей, включенных в санкционные списки, проводит обыски Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), сообщил телеканал BBC. Речь идёт о трёх обысках, осуществлённых по подозрению в получении средств от лиц, находящихся под британскими санкциями. В NCA была организована специальная оперативная группа по противодействию клептократии (группа «К»), в задачи которой входит «создание трудностей» россиянам.

Особый интерес у группы «К» вызывают связанные с олигархами представители частных банков, агенты по недвижимости, личные ассистенты, адвокаты и юридические консультанты, — сказано в публикации.

По мнению британских оперативников, эти люди могут помогать российским предпринимателям избегать введённые против них ограничения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать новый союз европейских государств вместо ЕС, в котором главную роль будет играть Лондон, ранее написало итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники. Отмечается, что главным аспектом нового альянса станет противостояние с Россией. Автор статьи сообщил, что свой план Джонсон представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле.