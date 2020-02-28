https://static.news.ru/photo/96845ade-5a60-11ea-8325-fa163e074e61_660.jpg Ирадж Харирчи (слева) Фото: АР/ТАСС

Как минимум 210 человек погибли в Иране от коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на источники. Власти страны говорили о 21 умершем.

Всего в стране, согласно официальным данным, заразились 388 человек. Однако в реальности пациентов может быть больше, говорится на сайте издания.

В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая. Среди заболевших замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги.

NEWS.ru сообщал, что США поддерживают помощь Ирану в борьбе с коронавирусом от третьих стран. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал Тегерану содействие в ситуации по борьбе с распространением болезни.

Всего по данным на 28 февраля в мире заразились 83 867 человек, большая часть — в Китае, в Южной Корее число заболевших составляет — 2 337 человек, в Италии — 655, в Японии — 228. Коронавирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.