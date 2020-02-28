Как минимум 210 человек погибли в Иране от коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на источники. Власти страны говорили о 21 умершем.
Всего в стране, согласно официальным данным, заразились 388 человек. Однако в реальности пациентов может быть больше,
В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая. Среди заболевших замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги.
NEWS.ru сообщал, что США поддерживают помощь Ирану в борьбе с коронавирусом от третьих стран. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал Тегерану содействие в ситуации по борьбе с распространением болезни.
Всего по данным на 28 февраля в мире заразились 83 867 человек, большая часть — в Китае, в Южной Корее число заболевших составляет — 2 337 человек, в Италии — 655, в Японии — 228. Коронавирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.
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