BBC: четверо ближайших помощников Джонсона ушли в отставку

Четверо ближайших помощников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приняли решение покинуть свои посты из-за разногласий с главой правительства. Вслед за руководителем управления офиса Джонсона по внутренней политике Мунирой Мирзой ушли в отставку директор по связям с общественностью Джек Дойл, глава аппарата Дэн Розенфельд и личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс, сообщает BBC.

Отмечается, что Мирза покинула пост из-за того, что назвала «непристойной» атаку премьер-министра на лидера лейбористов сэра Кейра Стармера.

Трое сотрудников, вовлечённых в ряды вечеринок на карантине, в том числе Мартин Рейнольдс, который разослал приглашение «принеси свою выпивку», также уволились, — говорится в сообщении.

В последнее время на Джонсона обрушился шквал критики из-за скандала вокруг вечеринок во время ковидного локдауна в стране. Несмотря на это, он заявил, что не планирует уходить в отставку.

Газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На нём изображены Джонсон с супругой за столом. Позднее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на эту вечеринку. В нём были указаны около 100 человек, но в итоге мероприятие посетили 30 гостей. Однако это был не единственный подобный случай.

По данным газеты The Daily Telegraph, 16 апреля 2021 года, накануне похорон принца Филиппа, в резиденции Джонсона прошли две вечеринки. Одним из тех, кто устроил банкет, оказался уже экс-директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк. При этом имя второго сотрудника офиса Джонсона, также устроившего вечеринку, не разглашается. Отмечается, что Джонсон в период с 15 по 17 апреля был в своей загородной резиденции Чекерс. Сам премьер извинился перед королевой Елизаветой II за эти вечеринки.