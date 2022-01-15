Базу НАТО предложили разместить в Харьковской области

Житель Харьковской области заявил о желании вступить в НАТО. Он также предложил Альянсу разместить военную базу на своём земельном участке, об этом говорится в заявление селянина на имя генерального секретаря НАТО, которое разместил Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

Олег Марченко, согласно заявлению, готов к тому, чтобы НАТО пользовалось его участком площадью 8,13 га бесплатно и пожизненно. Участок расположен в одном из сёл под Харьковом.

Мужчина уверен, что так Украина сможет победить супостата.

Ранее стало известно, что обращение разных стран за помощью к США часто вело к потере государственности и экономическим проблемам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что они, скорее всего, впоследствии жалели об этом. Володин также отметил, что США должны задать себе вопрос, почему остальные государства не просят их о поддержке.